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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:44 | 17.02.2017
«Герои не умирают»: в ДнепрОГА открылась фотовыставка ко Дню Героев Небесной Сотни (ФОТО)

Ко Дню Героев Небесной Сотни в холле ДнепрОГА открылась тематическая фотовыставка. 24 фотографии демонстрируют события на Майдане Независимости 2013-2014 годов. Отдельные стенды посвящены событиям в Днепре и современным борцам, которые погибли за свободу и европейские ценности своего государства.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

 Революция, начатая на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году, стала переломным моментом в современной истории. Тогда мирный митинг студентов превратился в вооруженное столкновение с силовиками прежней власти.

 Волонтер Тамара Мудрак - непосредственный свидетель тех событий. В 2013 году она вместе с мужем уехала в Киев. «Невыносимо было смотреть, как бьют детей. С ужасом вспоминаю о первых погибших. Одним из них был наш земляк Сергей Нигоян. Это действительно человек, совершивший подвиг. Мы никогда не должны забывать те события», - отметила женщина.

 Фотографии с Сергеем занимают один из стендов на выставке.

 С каждой фотографии он проникновенно смотрит на посетителей.

 «Все эти фотографии из личных архивов участников Революции. Мы просили их у родных погибших, общественных активистов и организаций. В основном фото посвященные событиям в Киеве. Но есть снимки и с Днепра. Мы благодарны ДнепрОГА за то, что поддержала инициативу общественности и открыла такую выставку в холле госучреждения», - сказал общественный активист Виктор Романенко.

Первыми посетителями выставки стали волонтеры, общественные активисты и журналисты.

 Продлится она неделю.

 Увидеть фотографии могут все желающие. Находятся они в ходе ДнепрОГА. Адрес: пр. Поля, 1.
 
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Теги: Днепропетровщина

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