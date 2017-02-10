«Герои не умирают»: в ДнепрОГА открылась фотовыставка ко Дню Героев Небесной Сотни (ФОТО)

Ко Дню Героев Небесной Сотни в холле ДнепрОГА открылась тематическая фотовыставка. 24 фотографии демонстрируют события на Майдане Независимости 2013-2014 годов. Отдельные стенды посвящены событиям в Днепре и современным борцам, которые погибли за свободу и европейские ценности своего государства.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Революция, начатая на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году, стала переломным моментом в современной истории. Тогда мирный митинг студентов превратился в вооруженное столкновение с силовиками прежней власти.

Волонтер Тамара Мудрак - непосредственный свидетель тех событий. В 2013 году она вместе с мужем уехала в Киев. «Невыносимо было смотреть, как бьют детей. С ужасом вспоминаю о первых погибших. Одним из них был наш земляк Сергей Нигоян. Это действительно человек, совершивший подвиг. Мы никогда не должны забывать те события», - отметила женщина.

Фотографии с Сергеем занимают один из стендов на выставке.

С каждой фотографии он проникновенно смотрит на посетителей.

«Все эти фотографии из личных архивов участников Революции. Мы просили их у родных погибших, общественных активистов и организаций. В основном фото посвященные событиям в Киеве. Но есть снимки и с Днепра. Мы благодарны ДнепрОГА за то, что поддержала инициативу общественности и открыла такую выставку в холле госучреждения», - сказал общественный активист Виктор Романенко.

Первыми посетителями выставки стали волонтеры, общественные активисты и журналисты.

Продлится она неделю.

Увидеть фотографии могут все желающие. Находятся они в ходе ДнепрОГА. Адрес: пр. Поля, 1.

