Мать погибшей патрульной Ольги Макаренко требует у экс-торнадовца Пугачева 3 млн грн компенсации

Как сообщалось ранее, 17 февраля, в Кировском районном суде Днепра продолжилось судебное рассмотрение дела экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве сотрудников полиции Артема Кутушева и Ольги Макаренко в сентябре 2016 года.

Мать погибшей патрульной Ольги макаренко Надежда Лещик сообщила, что надеется на пожизненный приговор для обвиняемого. Женщина также заявила иск о компенсации морального ущерба в размере 3 млн грн.

Об этом она сообщила в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Согласно тексту искового заявления, Надежда Лещик неработоспособна, погибшая Ольга Макаренко обеспечивала ее во время службы в патрульной полиции. Сейчас женщина осталась без средств к существованию.

Кроме того, смерть дочери сильно ударила по здоровью Надежды Лещик, что потребовало длительного и дорогостоящего лечения.

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С иском о возмещении материального ущерба Александром Пугачевым, также выступило Управление патрульной полиции Днепра. Сумма предъявленного иска состоит из стоимость формы погибших патрульных, похищенного пистолета Артема Кутушева, а также боеприпасов. Сумма иска составила 21 359 грн.

