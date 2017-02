| Общество | 16:05 | 18.02.2017 Александр Вилкул сделал заявление о блокировке ж/д перегона Мариуполь-Волноваха Народный депутат Александр Вилкул выступил резко против намерения организаторов незаконной блокады НКТ остановить железнодорожное сообщение с Мариуполем на участке Мариуполь-Волноваха. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата. «Без этой главной транспортной артерии жители и промышленные предприятия города будут отрезаны от Украины. Блокада Мариуполя дестабилизирует социально-экономическую ситуацию во всей стране. На своей странице в Фейсбук Вилкул написал: «Про «блокировщиков», здравый смысл и «назло маме отморожу уши». Да, я против блокады Донбасса. И не только по причине ЧП в энергетике. Главное: радикализм - это путь к войне, а не к миру. Но сегодня трагедия уже переходит в фарс. Заявление о блокировке перегона Мариуполь-Волноваха – это диверсия. Это участок дороги исключительно между территориями подконтрольными Украине.16 пар грузовых поездов, 2 пассажирских и 2 электрички ежедневно. Ради грязных политических игр отрезать Приазовье и Мариуполь – это патриотизм? Нельзя допустить, чтоб в нашей стране правили банды. Это путь в никуда», - говориться в сообщении. Пресс-служба сообщает, что даже временная остановка главной транспортной магистрали между Мариуполем и «Украиной может привести к серьезным последствиям для предприятий, на которых работают тысячи людей, и экономике страны. «В Мариуполе работают два промышленных гиганта – комбинат Азовсталь и ММК имени Ильича. В этом году комбинаты планируют перевезти через ж/д перегон Мариуполь-Волноваха 32 млн тонн сырья и готовой продукции, около 5,5 млн тонн потом будет перевалено через морские порты. Кроме того, в этом году Азовсталь и ММК им. Ильича планируют произвести более 8 млн тонн металлопродукции, из которых около 7 млн тонн - на экспорт (прогнозируемая валютная выручка - около $2,8 млрд). В случае незаконной железнодорожной блокады Мариуполя на этих планах можно поставит крест и тогда украинской экономике будет нанесен ущерб в миллиарды долларов», - говориться в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

