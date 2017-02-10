Блокада Донбасса может привести к росту тарифов, - Розенко

Вице-премьер Павел Розенко сообщил, что дальнейшее блокирование поставок угля из Донбасса может привести к росту коммунальных тарифов на услуги ЖКХ, а также к ухудшению показателей экономики, передает «Цензор».

«Для украинского угля, который мы закупаем у украинских предприятий, не действует цена 3 тыс. грн. Если мы хотим, и блокадники хотят, чтобы мы закупали на внешних рынках уголь по «Роттердам плюс» и платили за это цену выше 3 тыс. грн, они должны говорить и дальше, что вследствие этого нынешняя цена на электроэнергию должна вырасти еще минимум на 30%. Пусть они выходят к людям и говорят о том, что следствием их блокады станет повышение жилищно-коммунальных услуг, услуг энергетики на 30% и так далее. Это будет честный разговор», - сказал Розенко.

Он также подчеркнул необходимость проведения переговоров с участниками блокирования.

«Я думаю, что Министерство энергетики и предприятия, которые закупают уголь, используют уголь, имеют план «Б». Относительно того, что делает правительство, то, безусловно, вчера принятие соответствующих решений Кабинетом министров Украины и сегодня СНБО - это как раз путь, в том числе, для решения энергетических проблем относительно переговоров. Я полный сторонник проведения переговоров. Надо объяснять ситуацию обществу, надо говорить с теми людьми, которые организовали эту блокаду. Ибо я убежден, что большинство людей используют в темную. И еще, и еще раз надо говорить, что там есть ребята, которые воевали с войсками РФ. И сегодня Россия использует их в борьбе против украинского государства», - убежден вице-премьер.

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«Те прекрасные показатели, которые мы получили в конце года по росту ВВП, по росту экономики Украины могут, к сожалению, очень резко ухудшиться, если мы будем иметь такие катастрофические последствия блокирования предприятий, относительно закрытия украинских предприятий. Я убежден, что правительство не допустит таких социальных взрывов и социальных последствий», - резюмировал он.