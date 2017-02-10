Днепряне начинают отмечать Масленицу

Сегодня, 20 февраля, в славянских странах начинают отмечать масленицу - древний праздник с многочисленными обычаями. Масленицу отмечают целую неделю перед Великим постом. Читайте также: сегодня православные христиане молитвенно чтут память Преподобного Парфения Праздник символизирует проводы зимы и ожидание весны. Одна из традиций Масленицы - поедание блинов. При этом в праздничную неделю православным запрещается есть мясо, но можно есть рыбу, яйца, молочные продукты. По поверью, чем ярче и интереснее прожить масленичную неделю, тем счастливее и богаче будет год.