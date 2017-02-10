За выходные в больницу Мечникова доставили 5 раненых из зоны АТО

За минувшие выходные в ДОКБ им. Мечникова были доставлены 5 военнослужащих с минометными и пулевыми ранениями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

Среди раненых – 28-летний боец из Кривого Рога.

«Получил осколочное ранение грудной клетки, живота, правой доли печени. По плечо оторвало руку. Первые операции в 66-ом госпитале. В Мечникова в реанимации на ИВЛ. Крайне тяжелый.

Операции до утра. Формы тела разорваны. Цель одна – чтобы выжил», - отметил Сергей Рыженко.

Читайте также: за сутки в зоне АТО зафиксировано 62 обстрела: один военный погиб