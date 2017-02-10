Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
20.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине хотят вести новый пенсионный налог»
20.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Хирурги-ортопеды Днепра бесплатно проведут операции по замене суставов»
21.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Детектор лжи, как способ побороть коррупцию в Днепре»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:38 | 20.02.2017
За выходные в больницу Мечникова доставили 5 раненых из зоны АТО

За минувшие выходные в ДОКБ им. Мечникова были доставлены 5 военнослужащих с минометными и пулевыми ранениями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

Среди раненых – 28-летний боец из Кривого Рога.

«Получил осколочное ранение грудной клетки, живота, правой доли печени. По плечо оторвало руку. Первые операции в 66-ом госпитале. В Мечникова в реанимации на ИВЛ. Крайне тяжелый.
Операции до утра. Формы тела разорваны. Цель одна – чтобы выжил», - отметил Сергей Рыженко.

Читайте также: за сутки в зоне АТО зафиксировано 62 обстрела: один военный погиб 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, медицина, АТО, новости АТО

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
18.02.2017 17:38 Блокада Донбасса может привести к росту тарифов, - Розенко
16.02.2017 14:16 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра
15.02.2017 18:22 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
Последние новости
20.02.2017
10:20		 На Бульваре Славы произошел пожар в 12 – этажном жилом доме
20.02.2017
10:10		 Ушел из жизни украинский режиссер Максим Паперник
20.02.2017
09:38		 За выходные в больницу Мечникова доставили 5 раненых из зоны АТО
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика