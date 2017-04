| Общество | 10:58 | 21.04.2017 Соцобъектам Марганца, Никополя и Днепра внепланово дали тепло, - Валентин Резниченко Использование альтернативного топлива - оптимальный выход, когда тепло нужно подать внепланово. По словам председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, именно такие современные котельные позволили в нынешних сложных погодных условиях срочно подключить к отоплению сады, школы и больницы в Марганце, Никополе и частично Днепре. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Выход в такой ситуации - альтернативное отопление. Подача тепла осуществляется в считанные минуты. Преимущества такой системы уже почувствовали в Марганце, Никополе и частично Днепре - здесь запустили тепло в 24 садиках, 12 больницах и 10 школах», - отметил он.



Подключить централизованное отопление в несезон практически невозможно - лимитов на газ уже нет, а узлы учета опломбированы. Несанкционированное же подключение голубого топлива обойдется в неделю ожидания и двойной тариф. Сэкономить и подать тепло исключительно в садики, школы, больницы не получится - котельные отапливают все объекты, в том числе и жилые дома, отметил Валентин Резниченко.



Котельные на альтернативном топливе будут работать в Марганце, Никополе и частично Днепре, пока в этом будет необходимость.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7