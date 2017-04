| Общество | 11:24 | 21.04.2017 Instagram будет работать в офлайн-режиме Социальная сеть Instagram заявила о разработке полноценного офлайн-режима для приложения на Android, передают «Подробности». Благодаря офлайн-режиму пользователи смогут смотреть фотографии и видео, а также ставить лайки и писать комментарии даже без подключения к сети. Как только на смартфоне появится интернет, приложение синхронизирует все действия пользователя. Офлайн-режим в будущем может также появиться на iOS. Разработчики думают над тем, как это реализовать. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: интернет Новости Тизерная реклама Loading...

