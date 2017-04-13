В Одесской области сотни авто застряли в снегу (ФОТО)

В Одесской области за сутки подразделения ГУ ГСЧС Украины 11 раз выезжали на помощь водителям, застрявшим на бездорожье и в снежных заносах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

«Привлекались спасатели Раздельнянского (в селах Новые Чобручи и Петро-Евдокиевка), Тарутинского (в селах Виноградовка, Подгорное, Ганновка и Лесное), Беляевского (в селах Васильевка и Каменка), Ивановского (в поселке Знаменка и селах Белка и Михайлополь), Лиманского (Кулиндоровский дачный массив), Болградского и Окнянского (село Демьяновка) районов.

Всего они вытащили 97 машин, в том числе две кареты скорой помощи, спасли 321 человека, из них 55 детей», - говорится в сообщении.



Кроме того, в Одесской обладминистрации отменили занятия в школах по всей области.



«Хотя в социальных учреждениях придерживаются температурного режима, было принято решение отменить занятия в школах», - сообщили в ОГА.



Ожидается, что 21 апреля погодные условия на территории области будут оставаться сложными: сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра, снегопады. Погода нормализуется 22 апреля.

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