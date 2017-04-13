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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:09 | 21.04.2017
В Днепре пройдет фестиваль «Музичне сузір’я України»

В Днепре 21-22 апреля состоится второй вокальный фестиваль «Музичне сузір’я України», в котором примут участие конкурсанты из разных регионов. Целью конкурса является не только демонстрация талантов, но и популяризация украинского языка в искусстве, сообщили в департаменте образования и науки ДнепрОГА.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕП» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Цель нашего фестиваля - возрождение народных традиций, привитие любви к украинскому языку и его популяризация именно через искусство. Днепропетровщина благодаря своему огромному творческому потенциалу способна это сделать», - рассказала член оргкомитета конкурса Оксана Рудковская.

Возраст конкурсантов - от 12 до 35 лет. Участники должны обязательно исполнить одну композицию на украинском языке, второй может быть иностранная или авторская песня.

В Днепр приехали молодые исполнители и коллективы из Киева, Одессы, Житомира, Запорожья, Харькова, Полтавы, Кривого Рога и Светлодарска Донецкой области.

«Мы объединили опыт многих фестивалей различных направлений искусства, поэтому считаем, что можем создать мероприятие нового формата, где помогают сделать новый шаг в творческом становлении», - добавили в оргкомитете.

Гала-концерт фестиваля состоится 22 апреля в 15:30 во дворце студентов Днепровского национального университета им.О.Гончара. Вход свободный.

 
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Теги: Днепропетровщина

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