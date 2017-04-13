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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:11 | 21.04.2017
ПриватБанк начал выдавать «теплые» кредиты для физических лиц и ОСМД

Директор Днепропетровского РУ ПриватБанка Владимир Мацак сообщил, что «теплые» кредиты – это кредиты для установки котлов, окон и других энергосберегающих продуктов, которые предоставляются физическим лицам и ОСББ.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Эти кредиты выгодны тем, что часть суммы по телу кредита компенсирует государство. За последние 2 недели, когда начала действовать программа, ПриватБанк выдал около 30 «теплых» кредитов физлицам и порядка 10 ОСМД», - сказал он.

Руководитель направления Эквайринг Днепропетровского РУ ПриватБанка Александр Клочко сообщил, что по «теплым» кредитам Приватбанк имеет возможность компенсировать для физических лиц тело кредита до 40% от стоимости покупки.

«Процент компенсации зависит от того, на что берется кредит. Например, если физлицо берет кредит на покупку твердотопливного котла, то компенсация составляет 20%. Для лиц, получающих субсидию, - 35%. Окна, двери, утеплители – физлицо имеет право получить до 40% компенсации, если с субсидией – 45%. Сделка проводится через карту Приватбанка с помощью программ «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка». Продавец должен предоставить покупателю счет-фактуру. Тот, в свою очередь, через Приват 24 или через отделение банка с помощью сотрудника прикладывает к договору счет-фактуру, и уже на следующий месяц получается компенсацию. Где брать товар – выбор клиента. Главное, чтобы продавец сотрудничал с ПриватБанком», - сказал.

Руководитель направления МСБ Днепропетровского РУ ПриватБанка Данила Молош рассказал о «теплых» кредитах для ОСББ.

«Срок кредитования – до 3 лет, под 18% годовых. У нас нет никаких скрытых комиссий за получение кредита или его досрочное погашение. Мы даем возможность ОСББ первые 3 месяца не платить по кредиту, чтобы ОСББ получило компенсацию от государства. Эта компенсация на сегодняшний день составляет от 40 до 70% по телу кредита. Также мы договорились с ДнепрОГА, что они будут компенсировать проценты по «теплым» кредитам. Поставщиков мы советуем искать через Приватмаркет. Если же там не нашли, тогда выбирайте любого продавца, который сотрудничает с ПриватБанком», - сказал он. 
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Теги: Днепропетровщина

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