| Общество | 13:17 | 21.04.2017 Отныне в Межевой будет останавливаться поезд «Интерсити» Промежуточную остановку ввели для скоростного поезда «Интерсити» Киев-Покровск. Отныне он будет останавливаться на станции Межевая. С такой просьбой жители поселка обратились к главе ДнепрОГА Валентина Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.



«Во время личного приема Валентину Резниченко передали коллективное обращение жителей Межевой. Люди просили сделать промежуточную остановку скоростного поезда на их станции. ДнепрОГА направила письмо в министерство инфраструктуры Украины и представителю компании-перевозчика. С 12 апреля поезд уже останавливается на Межевой», - рассказали в департаменте.



В течение следующих трех месяцев специалисты будут изучать пассажиропоток и рентабельность новой остановки. Затем будет принято решение, будет ли она работать дальше. Сейчас в поселке насчитывается около 15 тысяч жителей.



Поезд Киев-Покровск-Киев за 8 часов проходит 11 остановок и преодолевает расстояние в более чем 500 километров.

