В Днепропетровской области вследствие непогоды остаются обесточенными 44 населенных пункта, - ДТЭК Днепрооблэнерго

Начальник департамента распредсетей ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Малый сообщил, что по состоянию на утро пятницы, 21 апреля, энергетики восстановили электроснабжение в большей части населенных пунктов региона, пострадавших от непогоды 18-19 апреля.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Напомним, после прохождения циклона без света остались 190 населенных пунктов Днепропетровщины.

«За прошедшие 2 дня мы стабилизировали ситуацию по высоковольтным линиям. Проблематичными остаются Царичанский и Магдалиновский районы. После ликвидации аварий на высоковольтных линиях мы переходим к линиям 0,4 кВ и адресным заявкам. На данный момент обесточены 44 населенных пункта, из них 34 – частично. На данный момент у нас работают 60 бригад в составе 64 единиц техники и 206 человек сотрудников», - рассказал Юрий Малый.

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Энергетики обращаются к населению с просьбой не создавать помехи в работе бригад, а также не производить самостоятельных попыток восстановить электроснабжение.

«Мы просим население не нагнетать обстановку. Прежде всего, мы запитываем участки, где фиксируется наибольшее число обесточенных потребителей, после чего двигаемся по ниспадающей. Мы также просим не препятствовать работе энергетиков, так как у нас уже регистрируются факты блокирования бригад. Когда люди блокируют работу с просьбой осуществить ремонт по конкретным адресам, это не ускоряет процесс, а наоборот – замедляет его. Не пытайтесь также самостоятельно восстановить электроснабжение или производить какие-либо операции в трансформаторных подстанциях», - отметил он.

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