Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:36 | 21.04.2017
В Днепропетровской области вследствие непогоды остаются обесточенными 44 населенных пункта, - ДТЭК Днепрооблэнерго

Начальник департамента распредсетей ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Малый сообщил, что по состоянию на утро пятницы, 21 апреля, энергетики восстановили электроснабжение в большей части населенных пунктов региона, пострадавших от непогоды 18-19 апреля.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Напомним, после прохождения циклона без света остались 190 населенных пунктов Днепропетровщины. 

«За прошедшие 2 дня мы стабилизировали ситуацию по высоковольтным линиям. Проблематичными остаются Царичанский и Магдалиновский районы. После ликвидации аварий на высоковольтных линиях мы переходим к линиям 0,4 кВ и адресным заявкам. На данный момент обесточены 44 населенных пункта, из них 34 – частично. На данный момент у нас работают 60 бригад в составе 64 единиц техники и 206 человек сотрудников», - рассказал Юрий Малый.

Читайте также: в Томаковском районе от поражения током погиб человек, который самовольно проник на трансформаторную подстанцию 

Энергетики обращаются к населению с просьбой не создавать помехи в работе бригад, а также не производить самостоятельных попыток восстановить электроснабжение.

«Мы просим население не нагнетать обстановку. Прежде всего, мы запитываем участки, где фиксируется наибольшее число обесточенных потребителей, после чего двигаемся по ниспадающей. Мы также просим не препятствовать работе энергетиков, так как у нас уже регистрируются факты блокирования бригад. Когда люди блокируют работу с просьбой осуществить ремонт по конкретным адресам, это не ускоряет процесс, а наоборот – замедляет его. Не пытайтесь также самостоятельно восстановить электроснабжение или производить какие-либо операции в трансформаторных подстанциях», - отметил он.

Читайте также: Более 2,5 тыс звонков от населения и 600 извлеченных из сугробов автомобилей: как спасатели Днепропетровщины ликвидируют последствия непогоды  
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
21.04.2017
18:11		 Украинская таможня будет вскрывать и проверять заграничные посылки
21.04.2017
17:46		 В ДнепрОГА сформируют законодательные предложения по упрощению выхода бизнеса на рынок
21.04.2017
17:29		 Литовцы отметили успехи Днепропетровщины в реабилитации бойцов АТО
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика