| Общество | 15:18 | 21.04.2017 СБУ призывает сообщать о лицах, проявляющих интерес к стратегическим объектам и местам скопления людей Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительные предметы или транспортные средства. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области. «Особое внимание следует обращать на лиц, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей, предприятий, военных объектов, зданий органов власти и управления», - отметили в ведомстве. В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности пожаловать анонимно сообщить об этом в УСБУ в Днепропетровской области по телефону горячей линии (056) 744 -85-19 и на электронный почтовый ящик: usbu_dnp@ssu.gov.ua. Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7