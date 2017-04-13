СБУ призывает сообщать о лицах, проявляющих интерес к стратегическим объектам и местам скопления людей

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительные предметы или транспортные средства.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области.

«Особое внимание следует обращать на лиц, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей, предприятий, военных объектов, зданий органов власти и управления», - отметили в ведомстве.

В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности пожаловать анонимно сообщить об этом в УСБУ в Днепропетровской области по телефону горячей линии (056) 744 -85-19 и на электронный почтовый ящик: usbu_dnp@ssu.gov.ua.

Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена.

