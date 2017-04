| Общество | 15:38 | 21.04.2017 ДнепрОГА поддержит инициативы продуктивного диалога между юристами и налоговиками Областная власть поддержит инициативы по организации эффективного взаимодействия налоговиков и адвокатов налогоплательщиков. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Тема налогов и правильности налогообложения касается абсолютно всех и на сегодняшний день действительно актуальной... От органов государственной власти люди ждут, во-первых, безопасности, а во-вторых - комфорта... Главные темы, которые сегодня будут обсуждены, определенные правила, предложения - мы готовы принять, рассмотреть, дать им движение», - отметил на семинаре «Налоговая система: как быть успешным в современных условиях» заместитель председателя ДнепрОГА по правовым вопросам Владимир Юрченко. Владимир Юрченко призвал участников семинара плодотворно поработать. «Сегодня ДнепрОГА ломает стереотипы: раньше здесь собирались только должностные лица, теперь - адвокаты, блогеры и другие люди, которые хотят изменить страну, город, делать что-то полезное и важное», - добавил Владимир Юрченко. На семинаре обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются налоговики и адвокаты, особенно если они оказываются по разные стороны юридических баррикад. По словам практиков, такое случается довольно часто и не всегда идет на пользу обеим сторонам правового диалога. Сегодня необходимо найти общие точки соприкосновения адвокатов с налоговиками. Вся их деятельность должна основываться на четком понимании правовых норм, убежден председатель отделения ассоциации юристов Украины Алексей Савчук. «Нужно разработать четкие правила игры и ввести их «снизу», с нашего юридического сообщества. Наша цель – максимально структурировать систему нашего законодательства и практику его применения. Благодаря ДнепрОГА мы объединяемся и можем в корне изменить ситуацию к лучшему », - отметил Алексей Савчук. По словам участников семинара, если у адвокатов и налоговиков будет одинаковое видение ситуаций, бессмысленные судебные гонки уйдут в прошлое. Государственная фискальная служба, прежде чем подавать на оппонентов в суд, будет четко взвешивать все «за» и «против», поэтому государственные средства не будут бесполезно идти на судебные издержки. Такие мероприятия полезны для обмена опытом, повышения юридической культуры и дальнейшего развития правового государства, убеждены участники встречи. Всего в семинаре приняли участие около трехсот юристов - адвокатов и представителей Государственной фискальной службы. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

