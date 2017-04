| Общество | 16:53 | 21.04.2017 Люди спрашивают - специалисты отвечают: как оформить биометрический загранпаспорт (ПОЛЕЗНО) После введения безвизового режима, наличие биометрического загранпаспорта - обязательное условие путешествия в страны Евросоюза. Как его оформить - рассказывают специалисты в еженедельной рубрике сайта ДнепрОГА «Вопрос-ответ».



«Я планирую поехать путешествовать заграницу. Хочу узнать, как оформить биометрический паспорт», - спрашивает жительница Днепра Анна.



Отвечает начальник отдела централизованного оформления документов №1 ГУ миграционной службы в Днепропетровской области Ирина Ярош.



«Чтобы оформить биометрический загранпаспорт, надо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, квитанцию об уплате услуг и обычный загранпаспорт - если такой был. Если паспорт не срочный, он оформляется в течение 20 рабочих дней. Стоит 557 гривен. Если документ нужен срочно, он оформляется в течение 7 рабочих дней, стоит 810 гривен», - рассказала Ирина Ярош.



Для оформления паспорта можно обратиться в любое подразделение миграционной службы - в Днепропетровской области их 46. Зарегистрироваться можно и онлайн, воспользовавшись сайтом электронных услуг IGov, или ресурсом ГМС. Через электронную очередь можно выбрать удобный день и время посещения.



«Загранпаспорт обязательно оформляется и для детей. Подать документы может один из родителей. При себе нужно иметь оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Если ребенку не исполнилось 12 лет, можно принести фото 10Х15. Если уже исполнилось 12 - обязательное его присутствие для снятия отпечатков пальцев. Биометрический паспорт для детей до 16 лет выдается на 4 года, с 16 - на 10», - добавила специалист. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7