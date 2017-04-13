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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:53 | 21.04.2017
Люди спрашивают - специалисты отвечают: как оформить биометрический загранпаспорт (ПОЛЕЗНО)

После введения безвизового режима, наличие биометрического загранпаспорта - обязательное условие путешествия в страны Евросоюза. Как его оформить - рассказывают специалисты в еженедельной рубрике сайта ДнепрОГА «Вопрос-ответ».

«Я планирую поехать путешествовать заграницу. Хочу узнать, как оформить биометрический паспорт», - спрашивает жительница Днепра Анна.

Отвечает начальник отдела централизованного оформления документов №1 ГУ миграционной службы в Днепропетровской области Ирина Ярош.

«Чтобы оформить биометрический загранпаспорт, надо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, квитанцию об уплате услуг и обычный загранпаспорт - если такой был. Если паспорт не срочный, он оформляется в течение 20 рабочих дней. Стоит 557 гривен. Если документ нужен срочно, он оформляется в течение 7 рабочих дней, стоит 810 гривен», - рассказала Ирина Ярош.

Для оформления паспорта можно обратиться в любое подразделение миграционной службы - в Днепропетровской области их 46. Зарегистрироваться можно и онлайн, воспользовавшись сайтом электронных услуг IGov, или ресурсом ГМС. Через электронную очередь можно выбрать удобный день и время посещения.

«Загранпаспорт обязательно оформляется и для детей. Подать документы может один из родителей. При себе нужно иметь оригиналы паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Если ребенку не исполнилось 12 лет, можно принести фото 10Х15. Если уже исполнилось 12 - обязательное его присутствие для снятия отпечатков пальцев. Биометрический паспорт для детей до 16 лет выдается на 4 года, с 16 - на 10», - добавила специалист.

 
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