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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:29 | 21.04.2017
Литовцы отметили успехи Днепропетровщины в реабилитации бойцов АТО

Днепропетровщине удалось достичь успехов в помощи демобилизованным бойцам АТО. Об этом заявил директор Вильнюсского городского центра психического здоровья Мартинас Марценкевичюс, подводя итоги двухлетнего сотрудничества специалистов региона с литовскими коллегами.

«Радуемся, что у вас все быстро меняется к лучшему. Вы уже достигли успехов в реабилитации военных. Надеемся, что в этом есть и наша заслуга», - сказал Мартинас Марценкевичюс.

По словам литовского специалиста, об успехах в реализации литовско-украинского проекта свидетельствуют результаты работы реабилитационного центра для демобилизованных в Днепре.

«Главный индикатор успешности - не то, сколько мы научили ваших специалистов, и не то, сколько создано служб. Мы побывали в реабилитационном центре, пообщались с пациентами. Они все довольны. Говорят, что чувствуют реальную помощь - медицинскую, психологическую. Это красноречивее всего».

За два года стажировку в Литве прошли 50 региональных специалистов, оказывающих психологическую помощь бойцам АТО.

«Проект по обмену опытом завершается, но наше сотрудничество и дружба - нет. Сейчас аналогичный проект мы начинаем с Донецкой и Луганской областями. Предлагаем специалистам из Днепропетровской области поделиться с коллегами-соседями своими наработками», - сказал Мартинас Марценкевичюс.

Литовско-украинский проект вдохновил ДнепрОГА на новую работу, отметила директор областного департамента здравоохранения Наталья Будяк.

«Есть один реабилитационный центр в Днепре, но в планах еще два - один на базе криворожской городской больницы №5, второй – курорта «Соленый лиман». Будем иметь 120 стационарных коек для восстановления здоровья наших бойцов», - сказала она.

Опыт по комплексной психологической реабилитации в дальнейшем будут применять и для обычных жителей области.

«Хотим поблагодарить, что ваше государство поддерживает нашу страну в отстаивании суверенитета. Это очень важно в такое сложное время. Ценим то, что вы делаете для наших жителей и надеемся на дальнейшие совместные проекты», - сказал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Юрченко.

 
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