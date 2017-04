| Общество | 18:11 | 21.04.2017 Украинская таможня будет вскрывать и проверять заграничные посылки Согласно законопроекту № 4614, украинские таможенники вскоре могут получить право уничтожать подделки, которые украинцы заказывают в посылках из-за границы, например, из Китая. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Верховной Раде Украины. Представитель департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Гащицкий сообщил, что в таможенном кодексе до конца 2017 года будет прописан особый порядок уничтожения продукции, которая нарушает права интеллектуальной собственности. Это будет касаться международных почтовых отправлениях (общим количеством в одном отправлении до 3 штук и весом до 2 кг). Именно на борьбу с интернет-торговлей контрафактным товаром и направлена ст.401-1, которую предлагается добавить в Таможенный кодекс. О решении уничтожить посылку декларанта обязаны, уведомить по факсу или по электронной почте и ждать ответа 10 рабочих дней. За этот срок владелец товара (то есть конечный покупатель) через декларанта должен письменно либо согласиться на уничтожение посылки, либо возразить против этого. Молчание будет расценено как согласие. Если же владелец против, то вся информация о том, кто кому, когда и что отправил, поступит правообладателю. И уже тот за 10 дней вправе подать на декларанта или владельца товара в суд, а в качестве обеспечения иска запретить таможне проводить оформление. Законопроект могут принять в рамках обязательств после того, как была создана зона свободной торговли с ЕС. Украина в течение трех лет обязалась привести свое таможенное законодательство в части защиты прав интеллектуальной собственности в соответствие с европейскими нормами. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

