Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:11 | 21.04.2017
Украинская таможня будет вскрывать и проверять заграничные посылки

Согласно законопроекту № 4614, украинские таможенники вскоре могут получить право уничтожать подделки, которые украинцы заказывают в посылках из-за границы, например, из Китая.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Верховной Раде Украины.

Представитель департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Гащицкий сообщил, что в таможенном кодексе до конца 2017 года будет прописан особый порядок уничтожения продукции, которая нарушает права интеллектуальной собственности. Это будет касаться международных почтовых отправлениях (общим количеством в одном отправлении до 3 штук и весом до 2 кг).

Именно на борьбу с интернет-торговлей контрафактным товаром и направлена ст.401-1, которую предлагается добавить в Таможенный кодекс.

О решении уничтожить посылку декларанта обязаны, уведомить по факсу или по электронной почте и ждать ответа 10 рабочих дней. За этот срок владелец товара (то есть конечный покупатель) через декларанта должен письменно либо согласиться на уничтожение посылки, либо возразить против этого. Молчание будет расценено как согласие.

Если же владелец против, то вся информация о том, кто кому, когда и что отправил, поступит правообладателю. И уже тот за 10 дней вправе подать на декларанта или владельца товара в суд, а в качестве обеспечения иска запретить таможне проводить оформление.

Законопроект могут принять в рамках обязательств после того, как была создана зона свободной торговли с ЕС. Украина в течение трех лет обязалась привести свое таможенное законодательство в части защиты прав интеллектуальной собственности в соответствие с европейскими нормами. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
21.04.2017
18:11		 Украинская таможня будет вскрывать и проверять заграничные посылки
21.04.2017
17:46		 В ДнепрОГА сформируют законодательные предложения по упрощению выхода бизнеса на рынок
21.04.2017
17:29		 Литовцы отметили успехи Днепропетровщины в реабилитации бойцов АТО
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика