| Общество | 10:41 | 24.04.2017 Предприятия Днепропетровщины подали более тысячи заявок на декларации об отходах, – Валентин Резниченко С февраля 2016 года предприятия Днепропетровской области подали 1008 заявок на декларации об отходах. Больше половины из них поступило через Интернет, другие – через Центры предоставления админуслуг. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. «Переводим в режим онлайн самые популярные админуслуги. В частности, и подачу экологической декларации. Это облегчит жизнь 23 тысячам предприятий области. Днепропетровщина первой в Украине перевела декларацию об отходах в е-формат. Сейчас этим сервисом пользуется вся Украина», – подчеркнул он. Онлайн система сокращает время подачи декларации об отходах до нескольких минут, минимизирует коррупционные риски и предоставляет бизнесменам европейский уровень обслуживания. Для подачи документа нужно зайти на сайт e-eco.gov.ua заполнить декларацию и заверить ее цифровой подписью. О результате рассмотрения декларации оповестит сообщение, которое придет на электронную почту. Декларация об отходах – экологическая электронная услуга, которую Днепропетровская область первой разработала еще в феврале 2016-го. С июля прошлого года этим сервисом может пользоваться вся Украина. Днепропетровская ОГА реализовала проект совместно с Министерством экологии Украины, Государственным агентством по вопросам информатизации Украины и Немецким обществом международного сотрудничества GIZ. На сегодня в е-формате предоставляются три экологические услуги: электронная декларация об отходах, справка о величинах фоновых концентраций загрязняющих веществ и оформление экологической экспертизы. Все они доступны на портале iGov.

