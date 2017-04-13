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| Общество | 10:41 | 24.04.2017
Предприятия Днепропетровщины подали более тысячи заявок на декларации об отходах, – Валентин Резниченко

С февраля 2016 года предприятия Днепропетровской области подали 1008 заявок на декларации об отходах. Больше половины из них поступило через Интернет, другие – через Центры предоставления админуслуг.

Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

«Переводим в режим онлайн самые популярные админуслуги. В частности, и подачу экологической декларации. Это облегчит жизнь 23 тысячам предприятий области. Днепропетровщина первой в Украине перевела декларацию об отходах в е-формат. Сейчас этим сервисом пользуется вся Украина», – подчеркнул он.

Онлайн система сокращает время подачи декларации об отходах до нескольких минут, минимизирует коррупционные риски и предоставляет бизнесменам европейский уровень обслуживания.

Для подачи документа нужно зайти на сайт e-eco.gov.ua заполнить декларацию и заверить ее цифровой подписью. О результате рассмотрения декларации оповестит сообщение, которое придет на электронную почту.

Декларация об отходах – экологическая электронная услуга, которую Днепропетровская область первой разработала еще в феврале 2016-го. С июля прошлого года этим сервисом может пользоваться вся Украина.

Днепропетровская ОГА реализовала проект совместно с Министерством экологии Украины, Государственным агентством по вопросам информатизации Украины и Немецким обществом международного сотрудничества GIZ.

На сегодня в е-формате предоставляются три экологические услуги: электронная декларация об отходах, справка о величинах фоновых концентраций загрязняющих веществ и оформление экологической экспертизы. Все они доступны на портале iGov.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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