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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:49 | 24.04.2017
Медики установили самое опасное время для родов

Медики назвали самое опасное время для родов, передает ladyhealth.com.ua.

Существует такое время суток, когда появляться на свет не рекомендовано, и может нести опасность для здоровья крохи и мамы.

Спланировать рождение ребенка не так уж и легко, ведь когда кроха решит появиться на свет (на 38-й неделе беременности или на 40-й), никто до минутки предсказать не может. Уже давно известен тот факт, что больше всего детей рождается именно ночью. И все потому, что в это время гормональная система мамы активизируется. Также известно, что часть малышей появляется на свет днем в интервале между 12:00 и 16:00 часами. Но есть и крохи, которые выбрали утреннее время появления на свет. И именно этот период ученые назвали как самый опасный для рождения малютки.

Специалисты из Университета Техаса проанализировали статистику рождаемости детей и выявили, что в утренние часы, во время пересменки специалистов роддома (акушеров и гинекологов), чаще всего происходили роды со смертельными исходами.

Причиной подобного является то, что во время окончания своей смены врачи и акушеры слишком уж уставшие и не могут адекватно оценивать те риски, которые возможны именно во время родов в утренние часы. В 9 часов утра пик сильной кровопотери у роженицы слишком высок и это приводит к снижению уровня кислорода в матке. В итоге роды в этот период могут закончится весьма плачевно, заявили медики.

Кстати, известно также, что особо опасными днями для попадания в больницы являются выходные и праздничные дни, когда персонал больницы находится не в полном, а в дежурном составе. В такие дни получить высококвалифицированную помощь даже в самой лучшей клинике не так уж и легко. 
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Теги: здоровье

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