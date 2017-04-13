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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:06 | 24.04.2017
Льготникам Днепропетровской области продадут сжиженный газ со скидкой

В Днепропетровской области льготные категории населения могут приобрести сжиженный газ по цене, которая значительно ниже рыночной. Для получения баллона со скидкой надо обратиться в сельский совет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Газ могут получить ветераны, участники боевых действий, пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Льготникам надо обратиться с заявлением в сельсовет по поводу обеспечения топливом, баллон привезут прямо к дому. Льготная цена баллона - 279 гривен, а рыночная - около 500», - рассказали в управлении топливно-энергетического комплекса и энергосбережения ДнепрОГА.

Сейчас на складах области для обеспечения бытовых нужд населения находится 216 тонн газа. От жителей поступило более тысячи заявок на доставку топлива.

Сжиженный газ реализуют специализированные газоснабжающие предприятия. Они разработали и согласовали с местными органами власти графики поставки баллонного газа в каждый населенный пункт. Когда поступают новые заявления от жителей области, графики корректируют
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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