| Общество | 11:42 | 24.04.2017 Ученые обнаружили новый атмосферный феномен Ученые и фотографы зафиксировали неизвестный до сих пор атмосферный феномен, которому пока дали название Стив. Сейчас исследованием этого явления занимаются исследователи из канадского Университета в Калгари, передает ABC. Специалисты опровергли информацию наблюдателей о том, что увиденное ими свет в небе есть протонной дугой. Для того, чтобы проанализировать феномен, они использовали спутниковую миссию Европейского Космического Агентства (Swarm), которая занимается изучением магнитного поля Земли. Таким образом, один из спутников пролетел сквозь этот свет и зафиксировал там температуру 3000 ° C в 300 километров над поверхностью планеты. При этом эта лента света шириной 25 км состоит из газа, который передвигается значительно быстрее, чем его окружающую среду, его скорость - 6 км /с. Сейчас ученые говорят, что об этом феномене еще мало чего известно, однако уверены, что на самом деле это естественное явление появляется в небе часто, однако его не замечают

