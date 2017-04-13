Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
24.04.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Оценка и итоги погодных аномалий в Днепропетровской области. Метеорологический прогноз для аграриев региона»
24.04.2017
14:30		 МОСТ ДНЕПР: «Как спасатели ликвидируют последствия подтоплений в Днепропетровской области»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:42 | 24.04.2017
Ученые обнаружили новый атмосферный феномен

Ученые и фотографы зафиксировали неизвестный до сих пор атмосферный феномен, которому пока дали название Стив. Сейчас исследованием этого явления занимаются исследователи из канадского Университета в Калгари, передает ABC.

Специалисты опровергли информацию наблюдателей о том, что увиденное ими свет в небе есть протонной дугой. Для того, чтобы проанализировать феномен, они использовали спутниковую миссию Европейского Космического Агентства (Swarm), которая занимается изучением магнитного поля Земли.

Таким образом, один из спутников пролетел сквозь этот свет и зафиксировал там температуру 3000 ° C в 300 километров над поверхностью планеты. При этом эта лента света шириной 25 км состоит из газа, который передвигается значительно быстрее, чем его окружающую среду, его скорость - 6 км /с.

Сейчас ученые говорят, что об этом феномене еще мало чего известно, однако уверены, что на самом деле это естественное явление появляется в небе часто, однако его не замечают
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
24.04.2017
13:31		 В Киеве после посещения ресторана от отравления скончалась женщина, - Госпродпотребслужба
24.04.2017
13:13		 ВО «Батьківщина» инициирует Всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственных земель Украины
24.04.2017
12:53		 «Французская весна» развлечет днепрян кино, фотоартом и саксофоном
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика