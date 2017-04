| Общество | 11:50 | 24.04.2017 На онлайн экокарте Днепропетровщины уже более 2,5 тыс объектов - Валентин Резниченко За последний месяц на сайт экомониторинга области внесли еще 40 объектов - заводов, свалок, полигонов. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, всего на онлайн экокарте уже 2578 отметок. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Продолжаем вести экомониторинг - на специальной онлайн карте отмечаем местные предприятия-загрязнители, свалки, полигоны. Информацию обновляем каждую неделю. На сегодня имеем уже 2578 объектов, - рассказал Валентин Резниченко. - Планируем до конца года нанести на онлайн карту еще заповедники региона».



Сайт http://ecoinfo.dp.ua - единственный в Украине проект, который дает возможность всем желающим в режиме онлайн ознакомиться с состоянием воздуха в разных точках региона. На сайте также есть информация о размещении свалок и статистика вредных выбросов предприятий.



Вскоре сайт модернизируют.



«Портал готов к автоматическому считыванию данных с датчиков предприятий. Планируем оснастить такими системами все заводы-загрязнители. Такой способ передачи информации позволит обновлять сайт каждый день в режиме реального времени, - поделился главный эколог области Руслан Стрелец. - Готовы делиться опытом со всей страной».



Экосайт предложили представители общественности во время Стратегической сессии по развитию региона в сентябре 2015 года. Идею поддержали в ДнепрОГА.

