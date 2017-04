| Общество | 12:13 | 24.04.2017 На Днепропетровщине восстановили электроснабжение в 184 населенных пунктах Бригады ДТЭК Днепрооблэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение в городах и селах, пострадавших от непогоды. Изначально 190 населенных пунктов в Днепропетровской области были обесточены из-за порывистого ветра и снегопада. Энергетики уже восстановили свет в 184 населенных пунктах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепроблэнерго. По состоянию на 9:00 сегодня, 24 апреля, остаются частично обесточенными 1731 абонент в 6 населенных пунктах области – Днепропетровском, Царичанском, Камянском районах. В ремонте еще 4 воздушных линии 6-10 кВ и одиночные заявки абонентов. ДТЭК Днепрооблэнерго прилагает все возможные усилия для ликвидации последствий непогоды. Энергетики работают круглые сутки, устраняя многочисленные обрывы проводов, убирая поваленные деревья, ремонтируя вышедшие из строя подстанции. ДТЭК Днепрооблэнерго напоминает о правилах электробезопасности:

• при сильном ветре нельзя находиться вблизи линий электропередачи,

• не приближаться к упавшему проводу ближе, чем на 8-10 метров и ни в коем случае не прикасаться к нему. Обращаемся ко всем жителям области и предупреждаем о риске получить серьезные травмы или погибнуть от поражения электрическим током при попытках проникновения или нахождении на территории энергообъектов. ДТЭК Днепрооблэнерго настоятельно требует соблюдать правила охраны электрических сетей, правила электробезопасности и инструкции по доступу к электроустановкам. В очередной раз их несоблюдение, а, тем более, нарушение привело к смертельному случаю. При обнаружении оборванных или провисших, упавших на землю проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор просьба сообщать об этом в контакт-центр ДТЭК Днепрооблэнерго по телефону 0800 500 444 или на электронный адрес callcenter@dtek.com.



