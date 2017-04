| Общество | 13:39 | 24.04.2017 По пиару за бюджетные деньги Борис Филатов значительно превзошел своих предшественников, - активист Общественный активист Олег Чистопольцев заявил, что по пиару за бюджетные деньги Борис Филатов значительно превзошел своих предшественников. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Горожане платят налоги, и эти налоги должны по закону расходоваться. Горожане имеют право знать, как расходуются уплаченные ими налоги. Мы же на примере городского головы Днепра Бориса Филатова видим «махровый пиар». В свое время активисты смеялись с регионалов, что у них все было «при поддержке» и «по инициативе», особенно перед выборами. Сейчас происходит то же самое, только в большем масштабе. По пиару за бюджетные деньги Борис Филатов значительно превзошел своих предшественников. Помимо именных программ, например, «Культурная столица», «Спортивная столица», все остальные мероприятия в городе происходят «при поддержке» и «под патронатом». Помимо этого, фамилия Филатова наносится на чашки, термосы, блокноты, сувенирную продукцию и прочую атрибутику, которая потом раздается горожанам. Когда это происходит перед выборами, тогда понятно. Но когда во время пребывания при власти, это вызывает большие вопросы. Например, термокружка «З теплом до Вас. Борис Філатов», тысячи которых были розданы на встрече со студентами. Далее кофемашины с логотипом «Дніпро. Борис Філатов» – подарок СМИ Днепра ко Дню журналиста. Также вручались новогодние подарки с ФИО мэра. Из последнего – подарки от градоначальника на Пасху. В 5 локациях города раздавались куличи с логотимом Филатова, на это из городского бюджета было потрачено 195 тыс. грн. Мне кажется, что люди были бы более счастливы, если бы вместо таких единичных подарков, ездили в комфортном транспорте, лечились в современных больницах и пр. В целом, стоимость таких подарков уже перевалила за 1 млн грн. Непорядочность мэрских пиарщиков также проявляется и в истории с лагерем для людей преклонного возраста. За путевкой пенсионерам необходимо прийти лично. А выдаются путевки в здании, где находится офис политической силы Филатова «УКРОП». Там все коридоры увешаны фотографиями Бориса Альбертовича. Такие вещи нужно прекращать. Это можно трактовать как злоупотребление властью», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

