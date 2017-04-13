Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:39 | 24.04.2017
По пиару за бюджетные деньги Борис Филатов значительно превзошел своих предшественников, - активист

Общественный активист Олег Чистопольцев заявил, что по пиару за бюджетные деньги Борис Филатов значительно превзошел своих предшественников.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Горожане платят налоги, и эти налоги должны по закону расходоваться. Горожане имеют право знать, как расходуются уплаченные ими налоги. Мы же на примере городского головы Днепра Бориса Филатова видим «махровый пиар». В свое время активисты смеялись с регионалов, что у них все было «при поддержке» и «по инициативе», особенно перед выборами. Сейчас происходит то же самое, только в большем масштабе. По пиару за бюджетные деньги Борис Филатов значительно превзошел своих предшественников.

Помимо именных программ, например, «Культурная столица», «Спортивная столица», все остальные мероприятия в городе происходят «при поддержке» и «под патронатом». Помимо этого, фамилия Филатова наносится на чашки, термосы, блокноты, сувенирную продукцию и прочую атрибутику, которая потом раздается горожанам. Когда это происходит перед выборами, тогда понятно. Но когда во время пребывания при власти, это вызывает большие вопросы. Например, термокружка «З теплом до Вас. Борис Філатов», тысячи которых были розданы на встрече со студентами. Далее кофемашины с логотипом «Дніпро. Борис Філатов» – подарок СМИ Днепра ко Дню журналиста. Также вручались новогодние подарки с ФИО мэра. Из последнего – подарки от градоначальника на Пасху. В 5 локациях города раздавались куличи с логотимом Филатова, на это из городского бюджета было потрачено 195 тыс. грн. Мне кажется, что люди были бы более счастливы, если бы вместо таких единичных подарков, ездили в комфортном транспорте, лечились в современных больницах и пр. В целом, стоимость таких подарков уже перевалила за 1 млн грн. Непорядочность мэрских пиарщиков также проявляется и в истории с лагерем для людей преклонного возраста. За путевкой пенсионерам необходимо прийти лично. А выдаются путевки в здании, где находится офис политической силы Филатова «УКРОП». Там все коридоры увешаны фотографиями Бориса Альбертовича.

Такие вещи нужно прекращать. Это можно трактовать как злоупотребление властью», - сказал он.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
24.04.2017
15:13		 С 2015 года квартиры получили более 30 детей-сирот Днепропетровщины
24.04.2017
14:38		 Синоптики рассказали, когда потеплеет в Днепропетровской области
24.04.2017
14:09		 Руками Порошенко, Гройсмана и парламентского большинства сельскохозяйственные земли зачищают от украинцев, - Юлия Тимошенко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика