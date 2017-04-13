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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:04 | 24.04.2017
Завтра электротранспорт Днепра изменит график движения

Завтра, 25 апреля, в Днепре, с 8:30 будет приостановлено движение трамвая № 11, а троллейбусы маршрутов №№ 19, «кольцо А», «кольцо Б» будут осуществлять перевозки пассажиров по измененным маршрутам.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Троллейбус № 19: ж / м Тополь - просп. поля;

Троллейбус № «кольцо А»: ул. Титова - ул. Поля - просп. Пушкина - ул. Фабра - просп. Яворницкого - ул. Гагарина - Запорожское шоссе - ул. Хмельницкого - ул. Титова;

Троллейбус № «кольцо Б»: ул. Титова - ул. Хмельницкого - Запорожское шоссе - просп. Гагарина - ул. Соборная - ул. Яворницкого - ул. Фабра - просп. Пушкина - ул. Поля - ул. Титова.

Временные изменения связаны с проведением дорожно-ремонтных работ проезжей части улицы Макарова в районе улицы Криворожская.
 
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Теги: транспорт, Днепр

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