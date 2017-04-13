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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:13 | 24.04.2017
С 2015 года квартиры получили более 30 детей-сирот Днепропетровщины

В Днепропетровской области с 2015 года ключи от собственных квартир получили 36 сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

«Квартиры для сирот и детей, лишенных родительской опеки, покупают за счет местных бюджетов. В 2015 - 2016 годах жилье получили 30 человек, в этом году- еще 6. Они поселились в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Марганце, Павлограде, Терновке, Орджоникидзе, Синельниково, Криворожском, Межевском, Днепровском, Новомосковском районах», - отметили в службе по делам детей Днепропетровской облгосадминистрации.

Стать в квартирную очередь может ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, которому исполнилось 16 лет. Для этого следует подать заявление в службу по делам детей.
 
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Теги: Днепропетровщина

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