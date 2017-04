| Общество | 16:44 | 24.04.2017 Ликвидация подтоплений и расчистка рек - в ДнепрОГА отчитались за неделю В селе Мишурин Рог ликвидировали подтопление, онлайн экологическая карта пополнилась новыми объектами. Об этом рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов ДнепрОГА Руслан Стрелец во время еженедельного публичного отчета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



В селе Мишурин Рог завершили проект по ликвидации подтоплений, и теперь жители могут забыть о «Венеции», в которой они жили несколько лет. До конца мая завершат еще один проект по расчистке реки Бакаи в Васильковском районе. Уже расчищено более 7 километров побережья, осталось еще 2. После завершения работ ширина водоема будет достигать 18 метров, глубина - 3 метра. Река была заиленная более 30 лет.



«В этом году планируем реализовать около 20 природоохранных проектов. В частности, расчистить русла 11-и рек и защиты от подтоплений два города и шесть сел», - добавил директор департамента.



Предприятия Днепропетровщины за год подали более тысячи заявлений о регистрации деклараций об отходах. Большинство - в режиме онлайн. В общем предпринимателям доступны три экологические услуги в электронном виде. Экологическая карта на сайте экомониторинга пополнилась еще на 40 объектов - это преимущественно коммунальные предприятия городских советов. На сайте в режиме онлайн можно ознакомиться с состоянием воздуха в разных местах. Всего на ресурсе больше 2,5 тысячи объектов.



«28 апреля в департаменте экологии пройдет 3-й семинар по электронным экологических услуг. Они значительно упрощают и ускоряют процесс оформления документов. Уже провели 2 тренинга. Их посетили более 120 предпринимателей», - добавил Руслан Стрелец.

