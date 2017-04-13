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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:42 | 24.04.2017
Первый видеоурок об историях успешных людей уже на сайте ДнепрОГА

На сайте ДнепрОГА появилась первая запись из серии видеоуроков с реальными историями успеха. Ролики, которые создают по итогам встреч «Клуба молодого лидера», будут рассказывать об опыте бизнесменов, ИТ-специалистов, блогеров Днепропетровщины. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«ДнепрОГА организует встречи школьников с успешными жителями Днепропетровщины. Своими секретами делятся бизнесмены, IТ-шники, блогеры, госслужащие. Не всегда все желающие могут попасть на такие заседания «Клуба молодого лидера». Поэтому появилась идея монтировать видеоотчеты таких встреч. Все уроки успеха можно будет вскоре увидеть на сайте ДнепрОГА. Также передаем их школам области», - рассказала Ольга Горб.

На сайте уже можно послушать советы от Юрия Бошникова - основателя webStudioiFish и владельца 50 интернет-проектов.

Команда Валентина Резниченко начала проект «Клуб молодого лидера» в 2016 году. Ежемесячно в облгосадминистрацию приглашают известных и успешных жителей области, которые рассказывают старшеклассникам о своих достижениях. Уже состоялись три такие встречи - с IТ-специалистами, бизнесменом Юрием Бошниковым и советником председателя ДнепрОГА Юрием Голиком. Следующими гостями Клуба станут известный блогер Виктор Пузанов и советник председателя ДнепрОГА, ProjectmanagerIGov Дмитрий Дубилет.


 
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Теги: Днепропетровщина

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