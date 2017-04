| Общество | 18:07 | 24.04.2017 В Днепре пройдет молодежный фестиваль весенних мод Во вторник, в колледже технологий и дизайна пройдет IV областной фестиваль мод «Весенняя акварель». Студенты из разных городов Украины покажут 33 коллекции в четырех номинациях и семи образах. Об этом сообщила советник председателя ДнепрОГА Ирина Грицай. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Студенты Днепропетровского колледжа технологий и дизайна неоднократно побеждали на всеукраинских и международных конкурсах. Опыт имеют немалый и могут поделить им со своими коллегами. Гости фестиваля познакомятся с новыми тенденциями современной моды и увидят модели начинающих дизайнеров», - сказала Ирина Грицай. На фестиваль съедутся участники из Днепра, Кривого Рога, Никополя, Хмельницкого, Киева и Харькова. «Весенняя акварель» предусматривает 4 номинации: «Идея одного образа», «Мода большого города», «Модная история», «Красная дорожка». Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный.

