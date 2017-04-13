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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:48 | 24.04.2017
Водоочистные сооружения завода ИНТЕРПАЙП НТЗ работают в штатном режиме (ЗАЯВЛЕНИЕ )

Водоочистные сооружения Нижнеднепровского трубопрокатного завода – ИНТЕРПАЙП НТЗ работают в штатном режиме.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП.

Система реализована по принципу замкнутого цикла, что исключает попадание промышленных стоков в Днепр. Заинтересованные горожане и общественные организации могут в этом убедиться, посетив завод.
Превышений требуемых параметров очистки воды нет, как и не было их в течение 2017 года и годом ранее. Лаборатория завода еженедельно осуществляет качество сбрасываемых вод и ежеквартально передает эти результаты в экологическую инспекцию. Кроме того, ИНТЕРПАЙП НТЗ ежегодно проходит предусмотренные законом проверки Государственной Экологической Инспекции. По результатам проверки в конце 2016 г. предприятие получен акт о соответствии требованиям природоохранного законодательства.

«В 2012 г. на ИНТЕРПАЙП НТЗ была проведена комплексная реконструкция очистных сооружений Насосно-фильтровальной станции. Обща сумма инвестиций составила $3 млн.

Результатом стал переход предприятия на систему оборотного водоснабжения, которая исключает сброс загрязненных сточных вод в реку Днепр. Предприятие осуществляет забор воды из реки Днепр, использует ее в промышленных целях, потом снова очищает и использует повторно. Вода проходит несколько стадий очистки, отходы, образовавшиеся в результате очистки проходят стадию обезвоживания и вывозятся на утилизацию специализированными организациями. Очищенная вода подается в трубопровод замкнутого цикла завода. Так как в процессе часть воды испаряется, подпитка воды осуществляется из реки Днепр.

Дренажные, ливневые и талые воды, которые не используются в технологическом цикле, но образуются не территории предприятия также проходят все стадии очистки на Насосно-фильтровальной станции и только после этого возвращаются в реку Днепр. При строительстве и реконструкции комплекса водоочистки применялось оборудование немецких и итальянских компаний. Все процессы, обеспечивающие работу, комплекса, были автоматизированы», - отмечают в компании.

ИНТЕРПАЙП НТЗ приглашает заинтересованные общественные организации посетить комплекс очистных сооружений и лично удостоверится в соответствии его работы требованиям природоохранного законодательства. Для этого необходимо направить заявку на e-mail: press-office@interpipe.biz.

Заявление сделано Компанией на фоне внезапного и, вероятно, целенаправленного распространения в социальных сетях сомнительной записи в блоге 3-месячной давности, содержащей фейковую информацию о якобы нарушениях в работе водоочистных сооружений ИНТЕРПАЙП. Компания призывает пользователей соцсетей, намеренно или невольно ставших участниками провокации, критически осмысливать информацию и читать ее перед тем, как делать перепост.

 
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Теги: общество, экология, промышленность, Днепропетровщина

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