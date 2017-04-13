Вместе с банками Гонтарева «закопала» 450 млрд грн среднего класса, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
Председатель ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко считает, что итогом деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы Нацбанка Украины является полное уничтожение среднего класса страны.
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