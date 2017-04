| Общество | 09:02 | 25.04.2017 Под видом Концепции Новой школы власть хочет сократить еще больше учителей и превратить Украину в страну парасюков, - Вилкул Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока, народный депутат Александр Вилкул совместно с преподавателями средних школ провел заседание рабочей группы, на которой были сделаны предложения по разработке законопроектов о поддержке образования. Также на встрече была обсуждена предложенная властью реформа школьного образования. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Заслуженный учитель Наталья Догларова сказала: «Нынешняя «реформа» образования – это боль и учителей, и родителей. Отбросьте красивое название «Концепция Новой школы» и вы увидите, что власть хочет урезать школьную программу, продолжить закрывать школы и сокращать учителей». Александр Вилкул подчеркнул: «Необходимо повышать качество образования молодежи, а не превращать Украину в страну парасюков. Предложения учителей станут основой законопроектов о поддержке образования и увеличении финансирования отрасли. Мы также требуем от Верховной Рады принять наши законопроекты № 2721 от 23.04.15 и № 2760 от 29.04.15 о запрете закрытия школ».

Участники встречи отметили ключевые проблемы предлагаемой реформы школьного образования. Снижение обязательного минимума знаний. Если сейчас изучаются на уровне стандарта 22 предмета, то будет лишь 9. Власть хочет ввести интегрированные, а по сути «сокращенные» курсы, например «Человек и природа», которая включает астрономию, географию, биологию (!), физику (!) и химию (!). Сокращение учителей. Из-за интегрирования предметов около трети учителей останутся без работы. А тем, кто все же удержится, необходимо будет проходить переаттестацию и переучиваться. Невозможность полноценного введения профильного образования. Во-первых, ранний отбор детей по мало объективным критериям, сужает возможности детей в выборе профессии. Во-вторых, профильные предметы и спецкурсы еще возможны для больших школ, но в маленьких школах не может быть и речи о том, что ребенок сам выбирает свой профиль. В лучшем случае, профиль выбирает класс, не говоря уже о том, что очень часто школы навязывают свои идеи. Снижение качества преподавания. В педагогических вузах пока что не готовят учителей – универсалов, которые могли бы преподавать и физику, и химию, и биологию, и географию одновременно. А буквально за год переучить всех учителей в Украине - невозможно. Сложности с реализацией инклюзивного образования. Включение детей с особыми потребностями, которые сейчас получают образование в школах-интернатах, в образовательный процесс обычных школ имеет ряд серьезнейших проблем. Реформаторы не говорят, откуда возьмут деньги на перестройку инфраструктуры (пандусы, лифты, туалеты, кабинет реабилитации), которая бы обеспечила доступность школ для детей с ограниченными физическими возможностями, оплату работы людей, которые занимаются с «особенными» детьми (логопеды, реабилитологи, психологи). Важно понимать, что сегодня у нас из 17,3 тысяч школ всего в 7% есть инклюзивные классы. Сжатые сроки реформы ухудшают ее качество. До конца апреля 2017 должны быть написаны новые образовательные программы, в 2018- напечатаны новые учебники для 10 класса, а в 2019 – для 11 класса. В результате обновленные учебные планы и учебники по интегрированным предметам для старшей школы должны ввести уже на 2018-2019 учебный год. Если все это и внедрится, возникает один вопрос, какого оно качества будет, раз сделано впопыхах и без подготовки? «Даже если в реформах и было какое-то рациональное зерно, реализовать его не удастся по причинам отсутствия финансовых ресурсов и сжатых сроков реализации. Нам необходимо изменить подход. Уровень знаний молодежи должен вырасти, а не ухудшиться», - подчеркнул Вилкул. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, образование, Вилкул, Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

