Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
25.04.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Объемы материального ущерба, нанесенного стихией лесам Днепропетровской области»
25.04.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный концерт «Мрії для зірок», собранные средства пойдут на организацию лагеря для деток с ограниченными возможностями, малышей из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей переселенцев»
25.04.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Дніпро - місто, що зпинило руську весну»
25.04.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Объемы материального ущерба, который стихия нанесла ботаническому саду ДНУ им. Гончара. Советы садоводам, как спасти пострадавшие фруктовые деревья»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:02 | 25.04.2017
Под видом Концепции Новой школы власть хочет сократить еще больше учителей и превратить Украину в страну парасюков, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока, народный депутат Александр Вилкул совместно с преподавателями средних школ провел заседание рабочей группы, на которой были сделаны предложения по разработке законопроектов о поддержке образования. Также на встрече была обсуждена предложенная властью реформа школьного образования.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Заслуженный учитель Наталья Догларова сказала: «Нынешняя «реформа» образования – это боль и учителей, и родителей. Отбросьте красивое название «Концепция Новой школы» и вы увидите, что власть хочет урезать школьную программу, продолжить закрывать школы и сокращать учителей».

Александр Вилкул подчеркнул: «Необходимо повышать качество образования молодежи, а не превращать Украину в страну парасюков. Предложения учителей станут основой законопроектов о поддержке образования и увеличении финансирования отрасли. Мы также требуем от Верховной Рады принять наши законопроекты № 2721 от 23.04.15 и № 2760 от 29.04.15 о запрете закрытия школ».
Участники встречи отметили ключевые проблемы предлагаемой реформы школьного образования.

Снижение обязательного минимума знаний. Если сейчас изучаются на уровне стандарта 22 предмета, то будет лишь 9. Власть хочет ввести интегрированные, а по сути «сокращенные» курсы, например «Человек и природа», которая включает астрономию, географию, биологию (!), физику (!) и химию (!).

Сокращение учителей. Из-за интегрирования предметов около трети учителей останутся без работы. А тем, кто все же удержится, необходимо будет проходить переаттестацию и переучиваться.

Невозможность полноценного введения профильного образования. Во-первых, ранний отбор детей по мало объективным критериям, сужает возможности детей в выборе профессии. Во-вторых, профильные предметы и спецкурсы еще возможны для больших школ, но в маленьких школах не может быть и речи о том, что ребенок сам выбирает свой профиль. В лучшем случае, профиль выбирает класс, не говоря уже о том, что очень часто школы навязывают свои идеи.

Снижение качества преподавания. В педагогических вузах пока что не готовят учителей – универсалов, которые могли бы преподавать и физику, и химию, и биологию, и географию одновременно. А буквально за год переучить всех учителей в Украине - невозможно.

Сложности с реализацией инклюзивного образования. Включение детей с особыми потребностями, которые сейчас получают образование в школах-интернатах, в образовательный процесс обычных школ имеет ряд серьезнейших проблем. Реформаторы не говорят, откуда возьмут деньги на перестройку инфраструктуры (пандусы, лифты, туалеты, кабинет реабилитации), которая бы обеспечила доступность школ для детей с ограниченными физическими возможностями, оплату работы людей, которые занимаются с «особенными» детьми (логопеды, реабилитологи, психологи). Важно понимать, что сегодня у нас из 17,3 тысяч школ всего в 7% есть инклюзивные классы.

Сжатые сроки реформы ухудшают ее качество. До конца апреля 2017 должны быть написаны новые образовательные программы, в 2018- напечатаны новые учебники для 10 класса, а в 2019 – для 11 класса. В результате обновленные учебные планы и учебники по интегрированным предметам для старшей школы должны ввести уже на 2018-2019 учебный год. Если все это и внедрится, возникает один вопрос, какого оно качества будет, раз сделано впопыхах и без подготовки?

«Даже если в реформах и было какое-то рациональное зерно, реализовать его не удастся по причинам отсутствия финансовых ресурсов и сжатых сроков реализации. Нам необходимо изменить подход. Уровень знаний молодежи должен вырасти, а не ухудшиться», - подчеркнул Вилкул.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, общество, образование, Вилкул, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
25.04.2017
09:24		 В Днепре из инфекционной больницы сбежала девочка-подросток (РОЗЫСК)
25.04.2017
09:16		 Как отдых в деревне влияет на эмоциональное здоровье, - исследование
25.04.2017
09:02		 Под видом Концепции Новой школы власть хочет сократить еще больше учителей и превратить Украину в страну парасюков, - Вилкул
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика