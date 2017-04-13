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25.04.2017
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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:49 | 25.04.2017
Дешевые источники энергии отдадут олигархам, а теплоэнергию «повесят» на украинцев по завышенной цене, - Тимошенко (ВИДЕО)

Председатель ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко рассказала, что на минувшем пленарном заседании парламент буквально «продавил» закон «О рынке электроэнергии».
Политик уверена, что согласно документу дешевую энергию отдадут в частные руки, а теплдоэнергию – украинцам по завышенной цене.

Читайте также: пресс-конференция председателя ВО «Батьківщина», народного депутата Украины Юлии Тимошенко (ФОТО)

Видео: Юрий Чабаненко
 
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Теги: Тимошенко, Днепропетровщина

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