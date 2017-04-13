Дешевые источники энергии отдадут олигархам, а теплоэнергию «повесят» на украинцев по завышенной цене, - Тимошенко (ВИДЕО)
Председатель ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко рассказала, что на минувшем пленарном заседании парламент буквально «продавил» закон «О рынке электроэнергии».
Политик уверена, что согласно документу дешевую энергию отдадут в частные руки, а теплдоэнергию – украинцам по завышенной цене.
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