В области работают 17 опорных школ, – Валентин Резниченко

В Днепропетровской области на базе лучших учебных заведений уже созданы 17 опорных школ с филиалами. Они помогают обеспечить доступным качественным образованием детей из сельской местности, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской области.

«Последние десятилетия количество учеников в сельских школах неуклонно сокращалось, учебные заведения слабо укомплектовывались, а лучшие педагоги увольнялись. Именно опорные школы должны решить проблему и усовершенствовать образовательный процесс. Они обеспечат качественным образованием детей, которые проживают далеко от города. Сегодня имеем в регионе 17 опорных школ», – отметил Валентин Резниченко.

Какой именно школе быть опорной, определяют местная громада, депутаты, учителя и родители. Учиться в ней могут ученики средних и старших классов.

В опорных школах создают условия для комфортного обучения. В 2016-м начали ремонтировать классы, переоснащать кабинеты химии, физики и математики, приводить в порядок библиотеки, спортзалы и столовые.

Опорные школы реконструируют и снаружи. В этом году обновят фасады, починят кровлю, заменят окна в учебных заведениях Криничанского, Межевского, Солонянского, Юрьевского и Петриковского районов.

В опорных школах дети ходят на факультативы и посещают кружки.

Учеников из отдаленных районов подвозят на уроки школьные автобусы. В автопарке – 390 единиц.

Каждая из опорных школ получает субвенцию из областного бюджета. За эти средства покупают новую мебель, спортинвентарь, оборудование для мультимедийных классов.

На Днепропетровщине в опорных школах и в филиалах учатся более 11 тысяч детей.

