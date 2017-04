| Общество | 11:22 | 25.04.2017 Бойцам АТО и членам их семей предлагают обследоваться на меланому (ПОЛЕЗНО) Участников АТО - пациентов военного госпиталя Днепра - бесплатно обследуют на меланому. Как сообщил главный онколог области Виталий Машталер, здоровье бойцов проверят в среду, 26 апреля. Пройти обследование также приглашают членов семей военных. Об эом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «На Днепропетровщине проходит декадник борьбы с меланомой. Пройти бесплатное обследование кожи без направления от семейного врача могут все желающие. 26 апреля бригада онкологов и дерматологов посетит военный госпиталь областного центра. Проверим здоровье наших ребят. Обследоваться приглашаем и семьи бойцов», - рассказал Виталий Машталер.. Процедура обследования безболезненная и быстрая - от 30 секунд до пяти минут, добавил врач. Обследоваться можно будет с 13:00 до 17:00 в военном госпитале Днепра по адресу: ул. Староказацкая, 63. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати медицина, Днепропетровщина, АТО Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7