Бойцам АТО и членам их семей предлагают обследоваться на меланому (ПОЛЕЗНО)

Участников АТО - пациентов военного госпиталя Днепра - бесплатно обследуют на меланому. Как сообщил главный онколог области Виталий Машталер, здоровье бойцов проверят в среду, 26 апреля. Пройти обследование также приглашают членов семей военных.

Об эом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«На Днепропетровщине проходит декадник борьбы с меланомой. Пройти бесплатное обследование кожи без направления от семейного врача могут все желающие. 26 апреля бригада онкологов и дерматологов посетит военный госпиталь областного центра. Проверим здоровье наших ребят. Обследоваться приглашаем и семьи бойцов», - рассказал Виталий Машталер..

Процедура обследования безболезненная и быстрая - от 30 секунд до пяти минут, добавил врач.

Обследоваться можно будет с 13:00 до 17:00 в военном госпитале Днепра по адресу: ул. Староказацкая, 63.