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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:53 | 25.04.2017
До конца года в Слобожанском появится новый спорткомплекс, - Валентин Резниченко

В поселке Слобожанское Днепровского района за счет местной громады и областного бюджета строят новый спорткомплекс. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, строительство объекта завершится до конца года. Сейчас выполнено уже треть работ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Продолжаем создавать в области новые спортивные объекты. В 2016-м вместе с бизнесом нам удалось открыть две сотни площадок, теннисных кортов, бассейнов, футбольных полей. В планах на этот год - реконструкция шести стадионов, строительство спорткомплекса в Слобожанском. Последний строим вместе с местной громадой», - сказал Валентин Резниченко.

Строительство спорткомплекса в Слобожанском началось в конце 2016-го. На сегодня выполнено 35% работ - уже есть железобетонный фундамент и металлический каркас здания, рассказал генподрядчик Владимир Кононов.

«Осталось сделать перегородки, перекрытия, стены, крышу, выполнить внутренние и внешние отделочные работы, поработать над благоустройством территории. Работы планируем закончить в этом году», - сказал он.

В трехэтажном здании обустроят большой зал для проведения соревнований, комнаты для занятий фитнесом, гимнастикой, шейпингом, йогой, «тренажерку». В спорткомплексе также разместят кафе, сауну, массажные кабинеты, современные душевые и раздевалки, рядом с учреждением строят зеленые зоны, удобные стоянки.

«Децентрализация дает результаты. Объединение в громаду позволило нам реализовать еще больше замыслов. В 2016-м построили «с нуля» детсад на 220 детей. Теперь рядом с ним строим современный спорткомплекс, и в планах еще бассейн», - рассказал председатель Слобожанской объединенной территориальной громады Иван Каминский.

Общая площадь новостроя - более 2,7 тыс квадратных метров. Он рассчитан на 250 посетителей.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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