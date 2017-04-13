В Днепре трамвайные маршруты №№18,19 временно приостановят свою работу

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В четверг, 27 апреля, в Днепре с 18:30 приостанавливается работа трамвайных маршрутов №№ 18, 19.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Временная приостановка движения связана с проведением работ по ремонту трамвайного пути по пр. Свободы в районе завода Евраз ДМЗ.
Последние отправление трамваев с конечных остановок по маршруту:
Маршрут № 18:
- от ДЭВЗ в 18:31;
- от ж / м Левобережный-3 в 19:08.
Маршрут № 19:
- от пл. Старомостовая в 18:24;
- от ж / м Левобережный-3 в 19:15.