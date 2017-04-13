| Общество | 12:51 | 25.04.2017 В Днепре трамвайные маршруты №№18,19 временно приостановят свою работу В четверг, 27 апреля, в Днепре с 18:30 приостанавливается работа трамвайных маршрутов №№ 18, 19. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. Временная приостановка движения связана с проведением работ по ремонту трамвайного пути по пр. Свободы в районе завода Евраз ДМЗ. Последние отправление трамваев с конечных остановок по маршруту: Маршрут № 18:

- от ДЭВЗ в 18:31;

- от ж / м Левобережный-3 в 19:08.

Маршрут № 19:

- от пл. Старомостовая в 18:24;

- от ж / м Левобережный-3 в 19:15. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: транспорт Новости Тизерная реклама Loading...

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