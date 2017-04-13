В армию призвали более 750 жителей Днепропетровщины

Служить в Вооруженные силы Украины пошли 762 призывника из Днепропетровской области. Всего за весенний призыв к службе в армии приступят почти 1,5 тысячи ребят региона.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«На Днепропетровщине продолжается весенний призыв на срочную службу. Это не мобилизация - ребята не будут служить в АТО, разве что кто-то из них захочет после завершения обучения подписать контракт», - отметили в управлении.

Сейчас все юноши, приступившие к службе, проходят подготовку в учебных центрах Украины. Далее они отправятся в воинские части страны.

Призыв продлится до конца мая. Планируется, что ряды армии пополнят еще более 700 ребят Днепропетровщины в возрасте 20-27 лет.

