| Общество | 13:15 | 25.04.2017 В армию призвали более 750 жителей Днепропетровщины Служить в Вооруженные силы Украины пошли 762 призывника из Днепропетровской области. Всего за весенний призыв к службе в армии приступят почти 1,5 тысячи ребят региона. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «На Днепропетровщине продолжается весенний призыв на срочную службу. Это не мобилизация - ребята не будут служить в АТО, разве что кто-то из них захочет после завершения обучения подписать контракт», - отметили в управлении. Сейчас все юноши, приступившие к службе, проходят подготовку в учебных центрах Украины. Далее они отправятся в воинские части страны. Призыв продлится до конца мая. Планируется, что ряды армии пополнят еще более 700 ребят Днепропетровщины в возрасте 20-27 лет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7