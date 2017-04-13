Медики рассказали о вреде белого вина для кожи

Исследователи из Соединенных Штатов Америки сообщили, что им удалось доказать, что белое вино может вредить здоровью женщин, передает Newsyou.info.

В первую очередь белое вино отрицательно сказывается на состоянии здоровья кожи. Особенно часто такие проблемы замечают женщины, у мужчин они наблюдаются намного реже.

Как показали исследования, при регулярном употреблении белого вина женщины могут отмечать проблемы с состоянием кожи лица: белое вино вызывает появление угрей у женщин.

В эксперименте приняли участие несколько десятков добровольцев, которые употребляли белое вино. Оказалось, что у 5 тыс. женщин после белого вина стал развиваться хронический дерматит.

Ученые отмечают, что первым симптом появления проблем является покраснение кожи и зуд, симптомами розацеи становится покраснение кожи вместе с зудом и красными угрями, после чего становится видна сетка сосудов. Все эти симптомы говорят о том, что в будущем проблемы могут стать намного серьезнее, поэтому стоит отказаться от употребления белого вина в ближайшее время.

По словам ученых, проблемы могут возникать при большом количестве употребляемого алкоголя: так в случае, если человек пьет в день три или более бокалов вина, то могут отмечаться нарушения в работе сальных желез и развитие разного рода проблем кожи.

Такое количество напитков увеличивают риск развития недуга на 14 %, а чрезмерное увлечение повышает шансы на 49%.

При этом, медики говорят, что они отмечают такую закономерность только у женщин, у мужчин вино не вызывает такой реакции и никаких кожных нарушений не фиксируется.