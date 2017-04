| Общество | 14:42 | 25.04.2017 «Астрономия может с легкостью захватить и ученого, и мечтателя, и романтика», – Людмила Марченко (LIFESTORY) Она с детства не боится темноты – потому что в потемках хорошо наблюдать за звездами. Зато она против, чтобы звезды дарили. Убеждена, это невозможно и не имеет научной ценности. Людмила Марченко – ведущий специалист Днепровского планетария. Здесь более 40 лет читает лекции о космосе и проводит астрономические экскурсии. О женщине, которая всю жизнь разгадывает тайны Вселенной, – в рубрике ДнепрОГА «Наши люди». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Что такое небосвод? Почему звезды мерцают? Небесные светила прикреплены к небу или свободно перемещаются в пространстве? Почему месяц кажется то полным кругом, то узким серпом? Откуда истоки Вселенной? Такими недетскими вопросами задавалась Людмила, когда ей шел десятый год. Любознательная девочка нашла ответы в книге Александра Волкова «Земля и небо», где были собраны интересные рассказы по географии и астрономии. «Это был 1964-й год. Тогда мир уже знал о Юрии Гагарине и запуске на орбиту первого спутника Земли. Но все равно книга стала для меня настоящим открытием, так сказать, проявлением Вселенной», – вспоминает первое знакомство с «небесной наукой» Людмила Марченко. Кем быть в будущем, не колебалась. Однозначно – астрономом. После школы подала документы на астрономическое отделение Одесского университета. «Тогда физика была в моде. На одно место в вузе претендовали пять абитуриентов. Для поступления надо было успешно сдать математику и физику. С задачей справилась с легкостью», – рассказывает женщина. Став студенткой, впервые взглянула на ночное небо через телескоп. Отмечает, оптический прибор не позволяет увидеть диск звезды, она все равно кажется лишь точкой, которая светится. «Невооруженным глазом человек видит звезду маленькой, в телескоп – чуть больше. Однако прибор используют не для любования небесной иллюминацией. Он – для наблюдения за электромагнитными волнами, которые невидимы для человеческого глаза», – говорит астроном.

Людмила Марченко приехала в Днепр в 1975-м. Говорит, попала сюда случайно: хотела всего-навсего переждать, пока откроется астрономическая обсерватория на Памире. «Устроилась в Днепровский планетарий. Обсерваторию на Памире не открыли вовремя, поэтому осталась в Днепре. С тех пор более 40 лет рассказываю о небесных сокровищах, провожу экскурсии, организовываю «звездные праздники». Планетарий похож на космический театр, где все ярко и зрелищно. Хотя, на самом деле, астрономические знания выглядят более прозаично». Людмила Марченко не ассоциирует себя с какой-то звездой или планетой. Для нее эти космические объекты – часть большой упорядоченной системы. «Небо, усыпано звездами, – лишь вершина бесконечного космического айсберга. Человеческий глаз в состоянии охватить только три тысячи звезд. На самом же деле они исчисляются миллиардами. Рождаются звезды в сверхвысоких температурах, исчезают – в мощных взрывах. После гибели они разносят по Вселенной космическую пыль – строительный материал для новых звезд и планет», – говорит ведущий специалист планетария. Когда говорят, что звезды срывает космический ветер, и они падают, Людмила Марченко улыбается. Ведь знает, падающие звездами – это на самом деле метеориты. Зато тайком верит: в этот момент можно загадывать желание. Ее самое заветное – увидеть созвездие Южный Крест. «Это самое маленькое созвездия на небе. Его площадь – всего в 68 квадратных градусов. С территории Украины Южный Крест увидеть невозможно. А вот с экватора – вполне реально. Обязательно туда доберусь, – делится планами Людмила Марченко. – Астрономия может с легкостью захватить и ученого, и мечтателя, и романтика». Новая рубрика ДнепрОГА «Наши люди» – об интересных, талантливых, трудолюбивых и целеустремленных жителях Днепропетровщины. Знаете человека, чья история захватывает и вдохновляет? Напишите о нем и пришлите рассказ вместе с фото на электронный адрес nashiludi8@gmail.com.

