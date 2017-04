| Общество | 15:09 | 25.04.2017 Объединенные громады области учат создавать ЦНАП В Днепре начался тренинг по созданию Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) для представителей объединенных территориальных громад области. Как сообщила директор Центра развития местного самоуправления в Днепропетровской области Елена Тертышная, новыми знаниями овладевают 70 участников. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА. «В области создано 39 объединенных территориальных громад. Хотим, чтобы у каждой был свой Центр предоставления админуслуг. Для этого и проводим тренинг - рассказываем, как с нуля создать собственный ЦПАУ или усовершенствовать работу уже существующего», - отметила Елена Тертышная. Участников тренинга знакомят с законодательной базой, после этого у них будет месяц на самостоятельную работу. Осваивать новые знания будут онлайн на специально созданной платформе - http://udl.despro.org.ua. Там есть видеоуроки, презентации, чат единомышленников, рассказала заместитель начальника управления департамента экономического развития Днепропетровской ОГА Елена Личманенко. Обучение проходит при поддержке Украино-Швейцарского проекта EGAP. Его координатор Наталья Пискоха подчеркнула, что это уже не первый тренинг для представителей ЦПАУ области. Специалистов также обучают стрессоустойчивости. Логическим завершением нового курса станет создание ЦПАУ в объединенных громадах. Планами поделилась участница тренинга Тамара Щербяк, заместитель председателя Томаковской объединенной территориальной громады: «У нашей громады большие планы относительно будущего Центра предоставления админуслуг. Хотим, чтобы он был показательным. Уже есть идея приобрести оборудование для изготовления и выдачи биометрических паспортов». На сегодня 16 из 39 объединенных громад области уже приняли решение о создании собственных ЦПАУ.

