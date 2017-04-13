Объединенные громады области учат создавать ЦНАП

В Днепре начался тренинг по созданию Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) для представителей объединенных территориальных громад области. Как сообщила директор Центра развития местного самоуправления в Днепропетровской области Елена Тертышная, новыми знаниями овладевают 70 участников.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«В области создано 39 объединенных территориальных громад. Хотим, чтобы у каждой был свой Центр предоставления админуслуг. Для этого и проводим тренинг - рассказываем, как с нуля создать собственный ЦПАУ или усовершенствовать работу уже существующего», - отметила Елена Тертышная.

Участников тренинга знакомят с законодательной базой, после этого у них будет месяц на самостоятельную работу. Осваивать новые знания будут онлайн на специально созданной платформе - http://udl.despro.org.ua. Там есть видеоуроки, презентации, чат единомышленников, рассказала заместитель начальника управления департамента экономического развития Днепропетровской ОГА Елена Личманенко.

Обучение проходит при поддержке Украино-Швейцарского проекта EGAP. Его координатор Наталья Пискоха подчеркнула, что это уже не первый тренинг для представителей ЦПАУ области. Специалистов также обучают стрессоустойчивости.

Логическим завершением нового курса станет создание ЦПАУ в объединенных громадах. Планами поделилась участница тренинга Тамара Щербяк, заместитель председателя Томаковской объединенной территориальной громады:

«У нашей громады большие планы относительно будущего Центра предоставления админуслуг. Хотим, чтобы он был показательным. Уже есть идея приобрести оборудование для изготовления и выдачи биометрических паспортов».

На сегодня 16 из 39 объединенных громад области уже приняли решение о создании собственных ЦПАУ.

