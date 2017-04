| Общество | 15:47 | 25.04.2017 Из-за непогоды днепряне могут забыть об урожае абрикосов, персиков, слив, ранних яблок, - эксперт И.о. директора ботанического сада ДНУ им. Гончара Анатолий Кабар сообщил, что из-за апрельских погодных сюрпризов можно забыть о хорошем урожае абрикосов, персиков, слив, ранних яблок, некоторых сортов груши. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Обошел циклон Кривой Рог, Желтые Воды. Скорее всего, привозить нам фрукты будут с Полтавской, Кировоградской областей, где зачастую холоднее, чем на Днепропетровщине. Но в этот раз нам не повезло», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

