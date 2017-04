| Общество | 16:52 | 25.04.2017 В 2016 году в Днепропетровской области произвели товаров и услуг на 700 млрд грн В прошлом году на Днепропетровщине предприятия реализовали товаров, работ и услуг более чем на 700 млрд грн. 40% от этой суммы приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал и. о. директора департамента экономического развития ДнепрОГА Владимир Лялько во время круглого стола «Навстречу бизнесу: упрощение выхода на рынки», передает пресс-служба облгосадминистрации. «Малый и средний бизнес - основа формирования местных бюджетов и создание рабочих мест. Сегодня такие предприятия дают рабочие места для более чем 500 тысяч человек - это 63% всех работающих в Днепропетровской области. Именно поэтому сотрудничество бизнеса и власти важно и необходимо», - отметил Владимир Лялько. Именно проблемы сотрудничества бизнеса и власти обсудили в ходе круглого стола «Навстречу бизнесу: упрощение выхода на рынки» в ДнепрОГА. На него пригласили предпринимателей, представителей профильных общественных организаций и международных экспертов. «Основные регуляторные проблемы - непрозрачность законов, ограниченный доступ к инфраструктуре, долгий процесс получения разрешений и различных сертификатов. Бизнес и власть должны найти общий язык», - сказал эксперт проекта EU4Business / FORBIZ» Джошуа Бадах. Все участники круглого стола обсудили эти вопросы и внесли свои предложения их решения. «Чтобы решить эти вопросы, мы начинаем с рамочных законов. Формируем политику в этой сфере. Была принята новая редакция закона о лицензировании, совершенствуем законы о разрешительной системе, способствующие нормальной работе бизнеса. Минрегионразвития открытое к общению. Хотим услышать предложения от местных предпринимателей», - отметил заместитель директора департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минрегионразвития Валерий Прокопец. Подобное обсуждение уже прошло в Киеве. Для каждой области выбирают профильную тематику. Днепропетровщина - крупный промышленный регион, поэтому здесь обсуждают вопрос упрощения выхода бизнеса на рынки. Следующий круглый стол пройдет в Житомире. Тема - рынок древесины. Все предложения будут сформированы в один проект, который направлен на решения проблем в каждом из регионов Украины и развитие экономики в целом. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7