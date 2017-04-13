Оппозиционный Блок начал программу к 9 Мая по благоустройству памятников и памятных мест Великой Отечественной войны, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул вместе с жителями Днепра принял участие в субботнике в Самарском районе города.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«День Победы нашего народа над фашистами – самый важный и родной праздник для каждого из нас. Я благодарю всех, кто вместе с нами выходит на субботники, благоустраивает парки и скверы, приводит в порядок мемориалы, обелиски и памятники героям Великой Отечественной войны», - сказал Александр Вилкул.

25 апреля активисты Оппозиционного Блока вместе с жителями ж/м «Приднепровск» (Самарский район) провели субботник на острове Славы, который является символом Битвы за Днепр. В районе этого острова 25 октября 1943 года войска форсировали Днепр и освободили Днепропетровск от немецко-фашистских захватчиков. Во время этой операции семнадцать участников форсирования Днепра были удостоены звания Героя Советского Союза.

В ходе переправы через реку лодки с солдатами наткнулись на мины и до противоположного берега доплыли всего 17 человек из 200.

«Мы восстановили памятник, полностью привели в порядок сквер и посадим 200 деревьев. За каждого, как за живого», - сказал Вилкул.

На острове Славы жители и активисты ОппоБлока также высадили цветы, подрезали деревья и кустарники, побелили бордюры. Всем жителям, которые захотели присоединиться к субботнику, выдавались перчатки, лопаты, грабли и другой необходимый инвентарь.

Григорий Седых пришел возложить к памятнику цветы в память о павших. Рассказал, что войну помнит хорошо, хотя был маленьким.

«Мой отец был партизаном, его убили в Орловских лесах. Сестру Галю угнали в Германию, она не вернулась. Я хочу, чтобы и памятники Победителям, и 9 Мая сохранили. Мне обидно до слез, если 9 Мая отменят. Этого дня нельзя трогать», - сказал Григорий Федосеевич.

Программа по благоустройству памятников и мемориалов солдатам, освободившим Украину и Европу от фашизма, проходит во всех городах и районах Днепропетровской области.

Анна Иванова, жительница Приднепровска, которая приняла участие в субботнике, сказала: «Для меня это место родное, меня сюда дедушка Акуленко Александр когда-то маленькой приводил, мне годика три было. Дедушки уже нет, прихожу сюда часто с мужем, ребенком. Каждый год прихожу сюда на субботник, прибраться. Хочется, чтобы здесь было чисто и красиво».