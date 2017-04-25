Нацполиция просит дополнительно выделить 4 млрд грн: патронов осталось до мая, бензина – до июля

Глава Национальной полиции Сергей Князев попросил увеличить финансирование его ведомства на 4 млрд грн, передает Lb.ua.

Имеющихся денег может не хватить до конца года, заявил он на коллегии МВД в присутствии министра Арсена Авакова и премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Важную роль в повышении результативности противодействия преступности сыграло дополнительное выделение правительством в конце 2016 года 2,158 млрд грн. Стимулом в работе для сотрудников уголовного розыска, следствия и других полицейских стало повышение ежемесячного денежного обеспечения. На сегодня ищется возможность уравнять зарплату участковых офицеров полиции и других небольших категорий, которые не попали в повышение в 2016 году», - рассказал Князев.

Увеличение зарплат позволило закрыть 5 тысяч вакантных мест в полиции, доложил глава Национальной полиции. Сейчас новички проходят обучение, через четыре-пять месяцев выйдут на работу.

По его словам, полиция обеспечена бензином и прочими нефтепродуктами только по июль, патронами - по май.

«Инвестиции в полиции будут иметь значительный социальный эффект, в первую очередь в повышении доверия граждан к органам исполнительной власти в борьбе с преступностью и коррупцией», - считает Князев.

Владимир Гройсман пообещал выделить Национальной полиции дополнительное финансирование.

«Мы найдем все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить необходимый уровень финансирования и материально-технического обеспечения Нацполиции», - заявил он.



