| Общество | 10:07 | 26.04.2017 В Днепре прошла первая в Украине online офтальмологическая операция В Днепропетровской областной офтальмологической больнице провели первую в Украине онлайн-операцию, передает «34 кaнал». По их словам, за операцией наблюдали 325 медиков из восьми стран мира: Украины, Белоруссии, Грузии, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Узбекистана. Во время перерывов врачи задавали вопросы оперирующим коллегам. Врачи отмечают, что такая операция для хирурга – еще большая ответственность и перед коллегами, и перед пациентом. Кроме того, как сказала завотделения больницы Людмила Березнюк, операция была сложная, требовала высокого хирургического уровня: пациенту меняли роговицу и хрусталик глаза. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

