В Днепре прошла первая в Украине online офтальмологическая операция

В Днепропетровской областной офтальмологической больнице провели первую в Украине онлайн-операцию, передает «34 кaнал».

По их словам, за операцией наблюдали 325 медиков из восьми стран мира: Украины, Белоруссии, Грузии, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Узбекистана. Во время перерывов врачи задавали вопросы оперирующим коллегам.

Врачи отмечают, что такая операция для хирурга – еще большая ответственность и перед коллегами, и перед пациентом. Кроме того, как сказала завотделения больницы Людмила Березнюк, операция была сложная, требовала высокого хирургического уровня: пациенту меняли роговицу и хрусталик глаза.