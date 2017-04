| Общество | 10:42 | 26.04.2017 На Днепропетровщине за два года 74 ОСМД получили «теплые кредиты» За два года 74 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Днепропетровщины получили 4,9 миллиона гривен кредита на повышение энергоэффективности жилья. 40% займа возмещает государство, кредитные проценты – областной бюджет. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба облгосадминистрации. «Все больше жителей Днепропетровщины не боятся брать на себя ответственность и объединяются в ОСМД. Самые активные – жители Днепра, Кривого Рога, Желтых Вод, Марганца, Никополя, Новомосковска и Павлограда. Люди самостоятельно управляют домами и выбирают поставщиков услуг. В регионе – 2660 ОСМД. Это больше всего в Украине. Создание ОСМД государство стимулирует выгодными кредитами», – подчеркнул Валентин Резниченко. Финансовые стимулы касаются утепления стен, подвалов и крыш, модернизации систем отопления, замены окон, установки счетчиков тепла и воды. На поддержку ОСМД Днепропетровщины, которые заботятся об энергоэффективности своих домов, в областном бюджете предусмотрено 1 миллион гривен. Днепропетровская область – единственная в Украине, которая стопроцентно покрывает кредитные проценты. В Госбюджете-2017 на помощь украинцам для утепления собственного жилья запланировано более 430 миллионов гривен. «Теплые кредиты» предоставляют «Сбербанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк» и «Приватбанк». В 2017 году в области появилось 33 новых ОСМД. О том, как организовать объединение совладельцев, можно узнать по ссылке. http://www.openpower.dp.gov.ua/ODA/OpenPower.html#chap=sitezen&sub=byCategory

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7