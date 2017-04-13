На Днепропетровщине за два года 74 ОСМД получили «теплые кредиты»

За два года 74 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Днепропетровщины получили 4,9 миллиона гривен кредита на повышение энергоэффективности жилья. 40% займа возмещает государство, кредитные проценты – областной бюджет.

Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба облгосадминистрации.

«Все больше жителей Днепропетровщины не боятся брать на себя ответственность и объединяются в ОСМД. Самые активные – жители Днепра, Кривого Рога, Желтых Вод, Марганца, Никополя, Новомосковска и Павлограда. Люди самостоятельно управляют домами и выбирают поставщиков услуг. В регионе – 2660 ОСМД. Это больше всего в Украине. Создание ОСМД государство стимулирует выгодными кредитами», – подчеркнул Валентин Резниченко.

Финансовые стимулы касаются утепления стен, подвалов и крыш, модернизации систем отопления, замены окон, установки счетчиков тепла и воды.

На поддержку ОСМД Днепропетровщины, которые заботятся об энергоэффективности своих домов, в областном бюджете предусмотрено 1 миллион гривен. Днепропетровская область – единственная в Украине, которая стопроцентно покрывает кредитные проценты.

В Госбюджете-2017 на помощь украинцам для утепления собственного жилья запланировано более 430 миллионов гривен.

«Теплые кредиты» предоставляют «Сбербанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк» и «Приватбанк».

В 2017 году в области появилось 33 новых ОСМД.

О том, как организовать объединение совладельцев, можно узнать по ссылке. http://www.openpower.dp.gov.ua/ODA/OpenPower.html#chap=sitezen&sub=byCategory

