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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:23 | 26.04.2017
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС зажгли свечи к годовщине трагедии

К 31-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС ликвидаторы последствий аварии и родные погибших собрались в сквере возле облгосадминистрации. Люди приходят сюда каждый год, чтобы почтить память жертв катастрофы. Традиционно участники зажгли свечи у памятника.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Ежегодно люди проходят к памятнику ликвидаторам аварии на ЧАЭС в сквере возле ДнепрОГА, чтобы почтить погибших.

Олег Геращенко - ликвидатор. Месяц он пожарным пробыл в самом эпицентре катастрофы. Сейчас возглавляет областной союз «Союз Чернобыль Украины».

«Спустя годы радиация дает о себе знать. Те, кто уехал ликвидировать последствия аварии, - настоящие герои. Рискуя собственной жизнью и жертвуя здоровьем, они спасли тысячи людей от масштабной катастрофы», - сказал председатель Днепропетровской областной организации ВОО «Союз Чернобыль Украины» Олег Геращенко.

Традиционно мероприятие началось минутой молчания. Участники вспомнили погибших ликвидаторов и зажгли свечи.

Всего на Днепропетровщине проживает около 22 тысяч пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, из них более 17 тысяч - ликвидаторы.

Читайте также: «Мы всегда будем помнить подвиг пожарных, военнослужащих, ученых, медиков, строителей, защищали украинскую землю и мир от смертельной опасности», - Валентин Резниченко 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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