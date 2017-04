| Общество | 12:29 | 26.04.2017 На фестиваль песен из АТО поступило 40 заявок - Валентин Резниченко На второй всеукраинский фестиваль «Песни, рожденные в АТО» поступило уже 40 заявок. Лучшие авторские композиции военные исполнят на гала-концерте в мае. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.



«На второй фестиваль« Песни, рожденные в АТО» подали заявки ребята со всей Украины: Полтавской, Киевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Одесской, Днепропетровской и других областей», - рассказал Валентин Резниченко.



Гала-концерт фестиваля «Песни, рожденные в АТО» состоится 20 мая в Днепре. Для него отберут 20 лучших композиций. В жюри - лауреаты прошлогоднего фестиваля, военные корреспонденты, волонтеры.



Первый Всеукраинский фестиваль «Песни, рожденные в АТО» команда Валентина Резниченко и областная ассоциация воинов АТО организовали в Днепре в мае 2016. На концерт съехались 20 исполнителей из разных уголков страны. Пели о пережитом на войне. После фестиваля участники записали первый в стране диск АТОшных песен, который прошлой осенью презентовали в Киеве.

